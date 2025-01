Wie lange dauern die Wechseljahre? Und in welchem Alter tritt die Menopause ein?

Was ist die Menopause?

Als Menopause bezeichnet man die letzte Regelblutung im Leben einer Frau. Hintergrund: Wenn alle angelegten Eizellen verbraucht sind, endet die Fruchtbarkeit, die Hormone stellen sich um. Welche Regelblutung die letzte und damit die Menopause ist, kann man natürlich erst im Rückblick feststellen, wenn ein Jahr seitdem vergangen ist.

Im Durchschnitt erleben die meisten Frauen die Menopause mit 51 oder 52 Jahren. Es gibt auch Frauen, die im Alter von unter 40 Jahren in vorzeitige Wechseljahre kommen. Sehr wenige Frauen dagegen haben noch bis Ende 50 Monatsblutungen.

Es gibt einige Faktoren, die eine frühere Menopause begünstigen: "Rauchen und Diabetes (Zuckerkrankheit), sowie andere chronische Erkrankungen können die Menopause um ca. 2 Jahre früher eintreten lassen, auch gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Menopause-Alter von Müttern und Töchtern", schreibt Prof. Dr. med. Vanadin Seifert-Klauss, Leitende Oberärztin der Gynäkologischen Endokrinologie und Leiterin des Interdisziplinären Osteoporosezentrum (IOZ) am Klinikum rechts der Isar in München, auf den Seiten der Deutschen Menopause Gesellschaft.

Perimenopause

Die Zeit rund um die Menopause, also kurz davor und auch kurz danach, nennt man Perimenopause. "Peri" heißt im Altgriechischen "um etwas herum".

Und es existiert noch ein weiterer Begriff für die Zeit vor der Menopause, nämlich die Prämenopause, die die Zeit ein bis zwei Jahre vor der Menopause meint.



Im Durchschnitt sind die meisten Frauen 47,5 Jahre alt, wenn sie in die Perimenopause, also die Zeit kurz vor der letzten Blutung eintreten, so die Frauenärzte im Netz.



Die Phase der Perimenopause endet, wenn die Postmenopause beginnt.

Postmenopause

In der Postmenopause befindet man sich als Frau ab dem Zeitpunkt, ab dem zwölf Monate seit der letzten Blutung vergangen sind. Die Postmenopause kann bis zu zehn Jahre dauern.

Wechseljahre wann

Im allgemeinen Sprachgebrauch umfasst der Begriff "Wechseljahre" die gesamte Zeit der Hormonumstellung. "Das Wort 'Wechseljahre' wird unterschiedlich verwendet, sowohl – vergleichbar der 'Pubertät' für die Zeit, in der die Funktion der Eierstöcke 'wechselt', als auch oft für die Zeit der Postmenopause", schreibt Dr. Vanadin Seiffert-Klauss.

Klimakterium

Klimakterium ist ein weiterer medizinischer Fachbegriff für den gesamten Zeitraum der Wechseljahre und umfasst Prä-, Peri- und Postmenopause.

Wie erkenne ich, ob die Wechseljahre begonnen haben

Hinweis auf eine beginnende Hormonumstellung können unregelmäßigere Monatszyklen sein – oft werden die Zyklen erst kürzer, dann länger. Auch stärkere Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen in Gesicht, Armen oder Beinen, Gewichtszunahme, Spannungsgefühle in den Brüsten, vermehrte Kopfschmerzen, Hitzewallungen und Schweißausbrüche, auch in der Nacht, können Zeichen dafür sein.

Wie lange dauern die Wechseljahre?

Die Wechseljahre dauern durchschnittlich 7,4 Jahre, davon 4,5 Jahre nach der Menopause. Das sind Ergebnisse der sogenannten SWAN-Studie in den USA, die über 16 Jahre hinweg Frauen mit Hitzewallungen wissenschaftlich begleitet hat.

Die Wechseljahre können aber auch länger dauern: "Frauen, welche die ersten Hitzewallungen bereits erleben, während sie noch Periodenblutungen haben, erleben im Durchschnitt eine längere Gesamtdauer der Beschwerden (ca. 11,8 Jahre) als solche, bei denen die ersten Hitzewallungen erst in der Postmenopause auftreten, – sie haben im Mittel nur 3-4 Jahre Probleme", so Dr. Seifert-Klauss.

