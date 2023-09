WhatsApp Community Werden Sie Teil der BAYERN 1 Community

Morgens beim Zähneputzen im Badezimmer, tagsüber im Büro und abends gemütlich auf dem Sofa: BAYERN 1 gehört ins Leben! Täglich hören über 3,3 Millionen Menschen in Bayern BAYERN 1. Jetzt möchten auch wir mehr über Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, erfahren: Was beschäftigt Sie in Ihrem Alltag? Was ist bei Ihnen im Ort los und was wollten Sie schon immer einmal wissen? Werden Sie hier Teil unserer WhatsApp Community!