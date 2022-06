Welcher Preis gilt Kasse oder Regal - welchen Preis muss ich zahlen?

Im Regal wurde das Glas Marken-Pesto noch im Sonderangebot für 1,99 Euro angepriesen - aber an der Kasse ist's vorbei mit Schnäppchen: Statt 1,99 zeigt der Scanner nun 2,99 Euro als Kaufpreis an.

Welcher Preis gilt - der am Regal oder der an der Kasse?

Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern kennt das Problem gut: "Viele Verbraucher meinen ja, dass das, was am Regal steht, dann ja auch an der Kasse verpflichtend ist. Das ist leider ein Trugschluss - das Ganze ist juristisch diffiziler", so die Verbraucherschützerin. Denn: "Der Regalpreis ist eigentlich nur eine Art Angebot für mich als Kunde. Erst der Preis an der Kasse gilt dann." Wie der Preis am Regal dabei ausgewiesen wurde, ist nicht entscheidend - dies gilt für echte Preisetiketten wie Strichcodes oder auch für elektronische Preisschilder, die immer häufiger verwendet werden.