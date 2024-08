Welchen Geruch mögen Mücken nicht? Farben, Gerüche, Blutgruppen - haben Mücken Geschmack?

Der Sommer 2024 plagt uns mehr als sonst mit Mücken. Durch das Hochwasser erleben wir gerade einen Mückensommer, der es in sich hat. Wir haben bei Dr. Thomas Morwinsky, Regierungsdirektor und Diplom-Biologe mit dem Kommando über den Sanitätsdienst der Bundeswehr, nachgefragt, welche Gerüche Mücken nicht mögen und ob wir sie mit der Farbe unserer Kleidung eventuell von uns fernhalten könnten.

Warum sind manche Menschen attraktiver für Mücken?

Man kennt das, manchmal hat man das Glück und sitzt neben einem Menschen, den Mücken einfach etwas attraktiver finden als einen selbst. Woran das liegt, erklärt der Mückenexperte wie folgt: "Der Geruchssinn ist mit der wichtigste Sinn für Mücken, um ihre Blutwirte zu finden, was ja leider häufig wir sind. Was jetzt konkret attraktiv ist, das variiert." Generell gibt es ein paar Punkte, an denen man festmachen kann, warum manche Menschen für Mücken etwas anziehender seien. Es gibt Erkenntnisse, dass einige Blutgruppen für Mücken interessanter sind, so der Experte. Das betreffe vor allem Personen mit der Blutgruppe 0. Das wurde bei Gelbfiebermücken untersucht. Die kommen unter anderem in Afrika zahlreich vor, erläutert Dr. Morwinsky. Der Experte weist jedoch darauf hin, dass diese Erkenntnis nicht eins zu eins auf andere Mückenarten übertragbar sei.

Mücken mögen unseren Atem

Was auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für die Mücken ist, um uns zu finden, ist das Kohlendioxid, das wir ausatmen, erklärt der Mückenexperte. Das ist ein wichtiger Signalgeber. Mehr Kohlendioxid, bedeutet für die Mücke, da sitzt wahrscheinlich auch ein attraktiverer Wirt, deswegen fliegen sie dann eher in diese Richtung.

Kann man durch Essen Mücken vertreiben?

Wer hofft, er könne seinen Atem durch das Essen von Knoblauch oder Petersilie so verändern, dass er seine Attraktivität für Mücken verliert, den müssen wir enttäuschen. Für heimische Mücken gibt es in dieser Hinsicht keine Untersuchungen und keine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis oder auch Ratschläge, die man geben könnte – irgendwelche bestimmten Nahrungsmittel zu bevorzugen oder auch wegzulassen, damit man weniger gestochen wird, so Dr. Morwinsky. "Da gibt es natürlich sehr viel, das in Presse oder von Anbietern beworben wird, aber einen nachgewiesenen Effekt, dass man durch Ernährung seine Mückenattraktvität verschlechtert, gibt es nicht", so Dr. Morwinsky weiter.

Welche Düfte mögen Mücken nicht?

Da sind die sogenannten Repellentien von den verschiedensten Anbietern wirksam, weiß der Experte. Unter Repellentien versteht man Substanzen, die zur Abwehr von Schädlingen wie Insekten oder Zecken dienen. Diese sind meist in Mückensprays enthalten. Beim Kauf eines solchen Mückenschutzes sollte man darauf achten, dass darin einer der drei wirksamsten Stoffe enthalten ist. Zum einen gibt es das DEET, das schon viele Jahrzehnte verwendet wird, dann das Icaridin und der neueste Wirkstoff ist IR3535. Das sind die drei Wirkstoffe, die auch tatsächlich eine nachgewiesene Wirkung haben, so der Experte.

Welchen Geruch mögen Mücken nicht?

Für Citronella ist eine gewisse Wirksamkeit nachgewiesen, da gibt es Studien dazu. Allerdings weiß man, dass es nicht so stark und so intensiv wirkt wie die oben genannten Wirkstoffe. Und es hält auch nicht so lange an, meint Dr. Morwinsky. Das ist eine sanftere Alternative, aber man muss sich dann auch bewusst sein, dass der Schutz nicht so lange und nicht so gut ist, erklärt der Experte.

Laut der Verbraucherzentrale Bayern stammt Citronella aus der Familie der Süßgräser und ist besser bekannt als Zitronengras. Gegen Mücken kann also das ätherische Öl Citronella durchaus etwas ausrichten. Wer den zitronig-frischen Duft mag, der kann Duftkerzen mit Citronella aufstellen oder mit dem Öl beträufelte Stofffetzen oder Wattepads auslegen. Achten Sie jedoch in geschlossenen Räumen unbedingt auf die Menge und Intensität, da ätherische Öle auch Reizungen hervorrufen können.

Mücken mögen den Geruch unserer Haut

Mücken werden auch durch die Bakterienflora angezogen, die wir auf der Haut haben. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Bakterienarten, die jeder von uns auf der Haut trägt, erklärt der Experte. Das ist auch ein wichtiger Schutzfaktor für unsere Haut. "Das Spektrum der Bakterien ist bekannt, das ist bei den meisten Menschen ähnlich, aber die individuelle Zusammensetzung, ob mehr von der einen Art oder mehr von der anderen, das ist eben individuell beim Menschen", sagt Dr. Thomas Morwinsky. Man weiß auch, dass Mückenarten da auch unterschiedliche Präferenzen haben. Und genau diese Zusammensetzung auf der Haut einer Person kann ganz besonders attraktiv auf Mücken wirken. Und genau neben so eine Person sollte man sich setzen, wenn man von Insekten verschont bleiben möchte, denn die wird dann besonders häufig angeflogen.

"Süßes Blut" - gibt es das wirklich?

Es gibt also kein "süßes Blut", wie man das früher gern behauptet hat. Wenn Menschen stark von Mücken heimgesucht werden, dann heißt das, dass diese Leute leider aufgrund ihres natürlichen Körpergeruches attraktiv für Mücken sind, erklärt der Mückenexperte.

Hilft Duschen gegen Mücken?

Dr. Morwinsky weist darauf hin, dass leider auch Duschen dagegen nicht wirklich etwas ausrichten kann. Duschen hilft, wenn überhaupt, nur wenig gegen Mücken, da in erster Linie die Zusammensetzung der Bakterienflora entscheidend ist, so der Experte weiter. Allenfalls die Intensität kann dadurch etwas gemindert werden.

Welche Farben mögen Mücken nicht?

Es gibt Erkenntnisse, dass Farben eine gewisse Rolle spielen, gerade auf größerer Entfernung, erläutert Mückenexperte Morwinsky. Sobald die Tiere näher kommen, spielen aber auch Gerüche wieder eine große Rolle. Man weiß aber, dass auf viele blutsaugende Insekten dunkle Farben attraktiv wirken. Da sei es weniger wichtig, ob das Dunkelrot oder Dunkelblau ist - die Blutsauger mögen dunkle Farben einfach lieber. Helle Farben hingegen wirken nicht so anziehend. Deshalb können Sie im Zweifel auf Weiß, Hellbeige oder ähnliche Farben setzen.