Mückenschwarm Warum tanzen die über meinem Kopf?

Sie finden sich in Schwärmen über unseren Köpfen zusammen und selbst, wenn man einen Schritt zur Seite macht, folgen die Mücken einem. Wir haben bei Manfred Drobny, Biologe beim Bund Naturschutz, nachgefragt, warum solche Mückenschwärme entstehen und was das überhaupt für Mücken sind.

Warum tanzen Mückenschwärme über meinem Kopf?

Es gibt ein paar Insekten, die solche Flugschwärme bilden. Meist sind es nur Männchen und wenn man so will, ist das ein Hochzeitstanz, um Weibchen auf sich aufmerksam zu machen, so Manfred Drobny. Das machen sie besonders gerne an einem erhöhten Punkt. Dadurch ist der, manchmal auch Pheromone verbreitende, Mückenschwarm besonders gut für die Weibchen sichtbar.