Was zuerst Sonnencreme oder Mückenschutz Wie ist die richtige Reihenfolge?

Erst Sonnencreme und dann Mückenschutz?

Warum ist das die richtige Reihenfolge?

"Der Insektenschutz basiert darauf, dass ein für die Insekten unangenehmer beziehungsweise maskierender Wirkstoff für die Wirkdauer in die Luft abgegeben wird. Würde man über das Insektenschutzmittel Sonnencreme auftragen, legt man einen Cremefilm über das Mittel, so dass dies nur noch sehr schlecht in die Luft abgegeben werden kann", so unser Experte.