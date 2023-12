Weihnachtsgurke Adventskalender Türchen 18: "Gurkenjagd" in den USA?

Heute geht's in Türchen Nummer 18 um eine Suche im BAYERN 1 Adventskalender. Sie überlegen am Ende: Ist die echt oder eben echt erfunden?

"Und diese Suche führt in die USA. Da sind Geschenke an Weihnachten ein wichtiger Bestandteil. Für einen aus der Familie kann sogar noch ein Zusatzgeschenk herausspringen. Und zwar, wenn er oder sie die "grüne Weihnachtsgurke" am Christbaum findet. In Amerika heißt es, der Brauch komme aus Deutschland – hier kennt ihn aber kaum einer.

Die grüne Weihnachtsgurke ist aus Glas, hängt irgendwo zwischen dem ganzen anderen Christbaumschmuck und ist wegen ihrer grünen Farbe zwischen den Tannen schwer zu finden. Wer sie als erstes entdeckt, kriegt ein Zusatzgeschenk … sagt man. Echt jetzt? Oder ist das echt erfunden?"