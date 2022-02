Marcus Fahn will's wissen Weit mehr als zehn Weltrekorde geschafft

Die einen sammeln Briefmarken - er sammelt Weltrekorde: André Ortolf hat weit mehr als zehn Rekorde geschafft

André Ortolf aus Augsburg hat aktuell 94 Weltrekorde geschafft und will demnächst noch einige neue aufstellen. Sein Ziel: Er will die magischen 100 Rekorde knacken!

Von Wettessen über Sporteinheiten ist alles mit dabei - je verrückter, desto besser. Angefangen hat alles 2013 mit einem 100-Meter-Lauf in holländischen Clogs – den schweren Holzschuhen. Rund 16 Sekunden hat André dafür gebraucht, mittlerweile ist er aber noch schneller geworden. Außerdem hat er es geschafft, in einer Minute 1 Kilo Kartoffelbrei zu essen. Aber auch gefährliche Stunts sind in seinem Weltrekord-Repertoire: So hat André unter anderem eine brennende Fackel mit den Zähnen rund 5 Minuten gehalten. Alle Rekorde sind amtlich festgehalten und stehen im Guinnessbuch. Ab dem 13. Februar wird André auch in einer Guinness-Show in Italien mitmachen. Da hofft er, noch einige weitere Weltrekorde aufstellen zu können.