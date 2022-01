Marcus Fahn will's wissen Schon mehr als 15 Berufe ausgeübt

Anton aus Bad Aibling hat 16 unterschiedliche Berufe ausgeübt

Er hat mit 16 verschiedenen Berufen schon sein Geld verdient und nebenher noch drei Häuser gebaut. Los ging es mit der Lehre zum Flugzeugmechaniker, die 15 anderen Berufe waren: Pumpentechniker Ingenieurassistent Druckerhelfer im Offset Soldat 4 Jahre Reinigungskraft im Supermarkt (Nebenjob, um Geld für die Hochzeit zu haben) Ordnungmann bei Veranstaltungsdienst (auch ein Nebenjob für die Hochzeit) Catering am Flughafen München-Riem (noch ein Nebenjob für die Hochzeit) Messtechniker Fertigungsmeister Techniker für Druckluftschrauber Saalmeister Mechanikermeister Leiter Service Betriebswirt für Logistik Hochregal und Fördertechnik Selbstständiger Digitaldrucker, Textildruck und Stickerei in der eigenen Firma seit 1999 Nebenbei Energieberater für Wohngebäude aber nicht mehr bei KfW gelistet

All diese Berufe hat Anton aus Bad Aibling mehrere Monate bis Jahre ausgeübt. "A bisserl was is also ganga" - sagt er selbst über seinen außergewöhnlichen Werdegang.