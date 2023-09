TikTok-Star und Bestatter Dieser Bestatter aus Mittelfranken nimmt bei TikTok dem Tod seinen Schrecken

TikTok-Star und Bestatter

Dieser 18-Jährige hat nicht nur einen außergewöhnlichen Beruf, er ist auch ein Star in den sozialen Medien und erreicht mit seinen Videos Millionen von Menschen. Luis ist Bestatter und zeigt in seinen Clips seinen Berufsalltag, beantwortet die Fragen seiner Follower und will anderen so die Angst vor dem Tod nehmen. Bei "Wer? Wie? Was?" mit BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn erzählt Luis, welche Fragen ihm häufig gestellt werden und was Kritiker zu seinen Online-Auftritten sagen.