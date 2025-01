Suppenküche für Bedürftige Kochschürze statt Zahnarztkittel - ehrenamtliche Hilfe in Passau

Eine warme Mahlzeit ist für viele Menschen purer Luxus. In den Suppenküchen der Caritas bekommen aber Bedürftige genau das: etwas zu essen und ein offenes Ohr. Doch dafür braucht es Freiwillige wie Susanne Zizlsberger-Schmidt.

Zweimal in der Woche tauscht Susanne Zizlsberger-Schmidt aus Passau ihren Zahnarztkittel gegen eine Küchenschürze, um in der Suppenküche der Caritas Essen zu verteilen. Die Gäste dort sind ältere Personen mit geringer Rente oder Obdachlose. Aber auch immer mehr junge Menschen nehmen das Angebot einer warmen Mahlzeit und der Möglichkeit zu reden an.

Die Gründe dafür sind vielfältig und haben nicht selten mit Suchtproblemen zu tun. Für die Zahnärztin ist das Wichtigste an ihrer Tätigkeit das Gefühl, den Hilfesuchenden eine Stütze zu sein: "Die Menschen sind alle sehr, sehr dankbar und die freuen sich über eine warme Mahlzeit und über ein kurzes Gespräch und das gibt einem schon was."

Gleichzeitig lässt sie der Kontakt zu den Hilfsbedürftigen demütig auf ihr eigenes Leben schauen: "Ich bin glücklich darüber, dass es uns so gut geht, wie es uns geht, und dass unser Sohn wohlgeraten und nicht auf die schiefe Bahn geraten ist."

Neben zwei Angestellten der Caritas ist Susanne die einzige Ehrenamtliche vor Ort. Nachdem sie lange nach einem passenden Ehrenamt gesucht hat, wurde sie vor zwei Jahren online auf einer Ehrenamtsbörse fündig. Vier Stunden in der Woche arbeitet sie in der Suppenküche.

Anderen, die wegen Job und Co. zeitlich nicht so viel Spielraum haben, rät sie, einfach mal auf Ehrenamtsplattformen online zu schauen oder sich anderweitig beraten zu lassen, denn dort gibt es für alle das richtige Engagement – egal, wie viel Zeit man aufbringen kann. Außerdem ist der erste Schritt, den inneren Schweinehund zu überwinden, immer der schwierigste. So ihre eigene Erfahrung.

Mit ihrer Tätigkeit in der Suppenküche möchte Susanne Zizlsberger-Schmidt aber auch die Menschlichkeit und das Miteinander betonen: "Dass man halt einfach wieder mehr an seine Mitmenschen denkt oder die Mitmenschen mehr beachtet und nicht immer so egoistisch ist, sondern ein bisschen mehr auf die anderen schaut."

Sie wollen sich auch ehrenamtlich in der Suppenküche betätigen? Weitere Infos gibt es hier bei der Caritas.

Weitere Hinweise für die Suche nach einem Ehrenamt finden Sie hier: Welches Ehrenamt passt zu mir?

Sie kennen auch jemanden, der für Sie den Titel "Mensch der Woche" verdient? Erzählen Sie uns davon, am besten via Sprachnachricht unter +49 151 19589000.

Oder Sie schicken uns eine Mail hier: