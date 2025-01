Der Held der Bleaml Alm Johannes Schrader spurt nachts perfekte Loipen im Fichtelgebirge

Nachts oder im Morgengrauen sitzt er auf seinem Pistenbully

Johannes Schrader steht für sein Ehrenamt sehr früh auf, auch am Wochenende, wenn andere ausschlafen. Doch das stört ihn nicht: "Zwischen zwei und drei Uhr in der Nacht stehe ich auf. Ich brauche nicht viel Schlaf. Den kann man auch mal unterm Tag nachholen." Manchmal hat er das Glück nachts mit seinem Bully fahren zu können. "Da hat man seine Ruhe und es kommt einem kein Langläufer in die Quere, höchstens mal ein Reh oder ein Hase. Und das ist schön." Im Gespräch mit Johannes Schrader merkt man sofort: Es gibt nichts Schöneres für ihn im Winter.

Johannes Schrader, selbst Mitglied im Ski-Club Neubau und selbst lange Langläufer, braucht für sein ungewöhnliches Ehrenamt zwischen drei und fünf Stunden am frühem Tag oder in der Nacht. Das kann er auch deswegen tun, weil er im Winter von seinem Job in einem Saisonbetrieb freigestellt ist. Wenn er bei einem Freund in Reit im Winkl zu Besuch ist, sieht er sich die Loipen dort natürlich ganz genau aus. Man tausche sich auch aus und lerne voneinander.