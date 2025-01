Krötenwanderung Kröten-Retterin für Artenvielfalt im Einsatz

Zum Glück gibt es Menschen wie Luise Merkert aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck: Sie und andere Helfer tragen ab Mitte Februar die Amphibien über viel befahrene Straßen, damit sie unbeschadet ihre Laichgewässer erreichen. Eine wichtige Aufgabe zum Schutz der Artenvielfalt. Dem Bund Naturschutz zufolge sind mehr als die Hälfte der in Bayern heimischen Krötenarten aufgrund der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums bedroht.

Die 27-Jährige hat eigentlich einen vollen Tag: Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maximilians-Universität und schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit. Trotzdem findet sie seit zwei Jahren im Frühling die Zeit, Kröten zu retten.

Den Winter verbringen Kröten eingegraben unter der Erde im Wald oder in Biotopen. Sobald die Temperaturen über 6 Grad steigen, beginnt die Laichzeit dieser Tiere. Und dann geht es raus aus dem Erdloch und rein in den nächstgelegenen Teich, ein Weg voller Gefahren. Deshalb braucht es Krötenzäune und engagierte Helfer, wie Luise. Für sie ist das Krötenretten mit Eimer und Taschenlampe in der Dämmerung mittlerweile Routine.