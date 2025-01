Ehrenamtliche Tätigkeit in der Nähe Welches Ehrenamt passt zu mir?

2024 waren laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse in Deutschland circa 16,4 Millionen Menschen in Vereinen, Initiativen oder Organisationen ehrenamtlich tätig. Ganz vorne mit dabei: Sportvereine, kirchliche Einrichtungen und Hilfsorganisationen, wie z.B. das Technische Hilfswerk. Wie die Ziviz-Survey-Umfrage von 2023 zeigt, wird dabei kurzfristiges oder einmaliges Ehrenamt, wie z.B. Anpacken bei einer Veranstaltung oder spontane Kinderbetreuung immer beliebter.

Aber worauf kommt es eigentlich an, wenn man ein Ehrenamt sucht, und welche Angebote kann man nutzen, um ein passendes Ehrenamt für sich zu finden?

Eigene Voraussetzungen fürs Ehrenamt

Haben Sie Zweifel, ob Sie überhaupt für ein freiwilliges Engagement geeignet sind? Laut Claudia Leitzmann vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. in Nürnberg braucht es eigentlich nur:

"Das Wissen darüber, was Sie gern machen würden und was Sie gut können, also eine gute Einschätzung Ihrer eigenen Wünsche, Kenntnisse und Fertigkeiten, und auch eine Vorstellung davon, wieviel Zeit Sie einbringen können und wollen." Claudia Leitzmann vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. in Nürnberg

Ehrenamt suchen

Online gibt es eine große Auswahl an Plattformen, die die Suche nach einem Ehrenamt generell erstmal deutlich erleichtern, so, wie z.B. die Seite von Aktion Mensch oder speziell für Bayern: https://freilich-bayern.de/.

Diese wurde von der lagfa bayern e.V. erstellt, dem bayerische Dachverband von Freiwilligenagenturen. Hier gibt es sämtliche Angebote in allen möglichen Bereichen, je nachdem, was Ihnen am meisten liegt. Das kann von Kinderbetreuung, über Hilfe im Haushalt bis hin zu Naturschutz und Brauchtumspflege eigentlich alles sein. Gleichzeitig können Sie anhand von Filtern genau angeben, in welchem Ort Sie aktiv werden möchten und die Altersgruppe, für die Sie sich engagieren wollen. Außerdem gibt es die Funktion, die Dauer von Ihrem Engagement frei auszuwählen. Von einmalig bis hin zu regelmäßig ist alles dabei. Falls Sie selbst Einschränkungen haben (Sprachbarrieren, bewegen, hören/sehen), können Sie auch diese angeben, was dann bei den Vorschlägen berücksichtigt wird. Ebenso gibt es diverse remote bzw. digitale Angebote, die Sie mit Ihrer Hilfe von zuhause unterstützen können.



Die Plattform von Aktion Mensch ist identisch aufgebaut.

Ehrenamt in der Nähe finden

Sie wollen sich lieber persönlich vor Ort beraten lassen? Auch das ist möglich. Allein in Bayern gibt es rund 120 Freiwilligenagenturen, die kostenlos eine Beratung anbieten und Sie dementsprechend an ein Ehrenamt vermitteln. Im Agenturatlas der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Deutschland sind alle Agenturen online aufgelistet.

Auf regionaler Ebene gibt es vor allem in größeren Städten weitere Initiativen, die Freiwillige und Hilfesuchende miteinander in Verbindung bringen. So auch z.B. der Verein Gute Tat e.V., der in München, Hamburg und Berlin agiert und wo die Suche nach einem Ehrenamt fast exakt so funktioniert, wie bei den oben vorgestellten Seiten.

Seriöse Ehrenamtsplattformen erkennen

Aber wie kann man sich eigentlich sicher sein, dass Ehrenamts-Plattformen auch wirklich seriös agieren und die Angebote tatsächlich real sind?

Claudia Leitzmann gibt folgende Hinweise für eine reibungslose Vermittlung:

"Seriöse Ehrenamtsplattformen erkennt man daran, dass sie von einem Ministerium, einer Kommune, einer Gemeinde oder einem Landkreis getragen werden oder von einem der großen Wohlfahrtsverbände und dass dies auch transparent - zumindest im Impressum - deutlich wird. Außerdem ist die Nutzung dieser Plattformen mit keinen Kosten verbunden." Claudia Leitzmann

Achten Sie also auf den Plattformen oder bei den ehrenamtlichen Einrichtungen vor Ort auf diese Kriterien.

Ehrenamt auf dem Land?

Auch kleinere Ortschaften leben von dem freiwilligen Engagement der Menschen im Sportverein oder zum Kultur- und Brauchtumserhalt.

Claudia Leitzmann meint dazu: „Gerade in kleinen Orten kann man etwas bewirken, u.a. weil die Anzahl der handelnden oder zu überzeugenden Personen übersichtlicher und der soziale Zusammenhalt stärker ist. Tatsächlich ist laut aktueller Studien das Engagement in den ländlichen Räumen bedeutender als in den Städten. Zum einen, kann man etwas im politischen Ehrenamt wie etwa im Gemeinderat bewirken, zum anderen aber auch bei konkreten Projekten, etwa zur Energiewende, zur Einrichtung eines Dorfladens, zur Modernisierung des Heimatvereins. Durch die persönlichen Verbindungen und Netzwerke ist es einfacher, Mitstreiter zu gewinnen, Informationen weiterzuleiten und Anliegen sichtbar zu machen.“

Wenig Zeit? So können Sie trotzdem helfen!

Job, Kinder und Haushalt sind definitiv schon zeitintensiv genug. Trotzdem kann man bereits mit ein wenig Zeit Großes bewirken. Gleichzeitig können schon Fachwissen oder Erfahrungen zu bestimmten Themen, das Sie der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen, einen Teil dazu beitragen, Menschen zu helfen. Ansonsten können Sie Organisationen durch Geldspenden unterstützen oder die Existenz von Vereinen durch eine passive Mitgliedschaft sichern.

Wie findet man ehrenamtliche Helferinnen und Helfer?

Sie benötigen selbst Hilfe im Verein oder im Alltag, bzw. kennen eine Person, die Unterstützung von außen benötigt? Auf den Plattformen von Aktion Mensch, Gute Tat e.V. und freilich können Sie jederzeit kostenlos eine Anzeige als Privatperson, Verein oder Initiative aufgeben.

