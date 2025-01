Suppeneinlagen Kräuterflädle, Grießnockerl und Co.

Kräuter-Flädle

Wer liebt sie nicht, die Flädlesuppe. "Der ideale Teig für Flädle ist ein bisschen dicker als für Crêpes und ein bisschen dünner als Pfannkuchenteig", sagt Sternekoch Alexander Herrmann. Am besten schmeckt die klassische Suppeneinlage mit frischen Kräutern.

Zutaten Flädle

Flädle – so geht's

Mehl, Eier und Milch mit dem Handrührgerät in einer großen Schüssel zu einem glatten Pfannkuchenteig verrühren, fein geschnittene Kräuter unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Anschließend in einer beschichteten Pfanne auf dem Herd, mit wenig Öl, nach und nach dünne Pfannkuchen ausbacken. Anschließend die Pfannkuchen in dünne Streifen schneiden, in Suppentassen verteilen, mit der heißen Brühe auffüllen und servieren.