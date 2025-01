Gewürzpaste für Gemüsebrühe Gewürzpaste selbst gemacht

Zutaten

Zubereitung Gewürzpaste für Gemüsebrühe

Die Tomaten waschen, den Strunk herausschneiden und die Tomaten grob schneiden.

Die Zwiebeln schälen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden.

Anschließend beides zusammen in einen Mixer geben und fein mixen.

Das restliche Wurzelgemüse putzen, ggf. schälen, ebenfalls grob schneiden und zusammen mit den Shiitakepilzen mit in den Mixer geben und zu einem sämigen Gemüsebrei mixen.

Zuletzt die getrockneten Tomaten, die getrockneten Shiitakepilze, das Meersalz und grob geschnittenen Liebstöckel zugeben und nochmals zu einer möglichst feinen Paste mixen.

Die Paste in Eiswürfelbehälter füllen, einfrieren und bis zur Verwendung gefroren lagern. Im Glas hält sich die Paste im Kühlschrank wenige Tage.

Je nach Bedarf die gefrorenen Brühwürfel mit Wasser in einem Topf aufkochen, ggf. durch ein Sieb gießen und die Gemüsebrühe zum Kochen verwenden.