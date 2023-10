Stewardess bei ersten Transatlantikflug Diese Oberbayerin war Stewardess beim ersten Transatlantikflug

Stewardess beim ersten Transatlantikflug von Lufthansa

Der heutige Überraschungsgast von BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn hat buchstäblich Geschichte geschrieben. Margot von Engelmann-Rohde war Stewardess auf dem ersten Transatlantik-Flug von Lufthansa von Deutschland nach New York am 08. Juni 1955. Warum ausgerechnet sie für diesen Premierenflug ausgewählt wurde, wie sie den Flug erlebt hat und wie überraschend der erste Eindruck von New York war, erzählt Margot im Interview bei "Wer? Wie? Was?" - Bayerns spannendster Radiominute - hier nachhören.