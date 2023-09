Gefängniswärterin aus Oberbayern Diese Frau aus Oberbayern geht nahezu täglich ins Gefängnis

Justizvollzugsbeamtin aus Oberbayern

Daniela hat einen Job, den nur sehr wenige Frauen machen: Sie ist Justizvollzugsbeamtin in Stadelheim. Welche Herausforderungen der Job mit sich bringt, wie unterschiedlich männliche und weibliche Insassen sind und welche wirklich positiven Seiten dieser Job auch hat - das erzählt Sie BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn in Bayerns spannendster Radiominute "Wer? Wie? Was?" - hier nachhören.