Stern von Bethlehem Ist es nach 400 Jahren am 21.12. wieder so weit?

Oben auf unserem Bild sind die beiden Planeten Saturn und Jupiter, die beiden größten Planeten in unserem Sonnensystem, noch deutlich voneinander entfernt. Am 21. Dezember 2020 nähern sich beide so dicht aneinander an, dass sie uns wie ein großer "Stern" am abendlichen Sternenhimmel erscheinen. Das nennen die Wissenschaftler eine sogenannte Große Konjunktion. Diese Konstellation passiert sehr selten und wird erst wieder im Jahr 2080 am Firmament zu sehen sein. Die Große Konjunktion vom 21. Dezember 2020 ist die näheste Annäherung seit fast 400 Jahren, das letzte Mal waren beide Planeten 1623 so nah beieinander.