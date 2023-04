Spezi Suchtis 200 Arten, Spezi zu öffnen, gehen viral

Warum den langweiligen Flaschenöffner nutzen, wenn es doch so viel mehr Möglichkeiten gibt?! Die Spezi Suchtis sind sechs Jungs, alle um die 13 Jahre alt. Die Freunde laden seit knapp einem Jahr regelmäßig Videos bei Instagram hoch, in denen sie letztendlich auf 200 Wege kommen wollen, wie man so eine Flasche Erfrischungsgetränk am besten (oder kreativsten) öffnen kann. Hier sehen wir beispielsweise den Part 124: Die Spezi wird mit einer Leiter geöffnet. Logisch.