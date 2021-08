Goaßmaß Was kommt wann in die Goaß?

Goaßmaß - Was kommt rein?

Goaßmaß - Was kommt zuerst rein?

Ähnlich, wie beim Radler einschenken scheiden sich ein bisschen die Geister, was in die Goaßmaß als erstes geschenkt wird: die Cola oder das dunkle Bier. Wir starten mit der Cola und geben dann das Dunkle dazu, so wird die Schaumkrone schön fest. Zum Schluss noch der Kirschlikör und fertig ist die schwarze Maß. Prost beinand!