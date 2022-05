Spargelrisotto Rezepte für Spargelrisotto

Zutaten für Spargelrisotto

Zubereitung des Spargelrisottos

Anschließend die etwas holzigen Stielenden vorsichtig abbrechen und die Mittelstücke in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

Die Schalotten schälen, die Hälfte davon in grobe Stücke schneiden und mit 2 EL Butter in einem Topf auf dem Herd anschwitzen. Anschließend die Spargelstücke zugeben, mit ein bisschen Brühe leicht bedeckt auffüllen, aufkochen lassen, die Hitze reduzieren, den Topf mit einem Deckel verschließen und den Spargel in der kaum köchelnden Brühe gar ziehen lassen.