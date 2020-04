Pfannkuchen mit Spargel Rezept für Spargel-Pfannkuchen mit Speck

In diesem Rezept wird der grüne Spargel nicht nur in den fertigen Pfannkuchen eingerollt, sondern mit Speck direkt in den Teig eingebacken. BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann zeigt wie's funktioniert.

1 Bund grüner Spargel (500g)

150 g Kochschinken

200 g Mehl

4 Eier

250 ml Milch

1 Zitrone

100 g gehobelte Mandeln

150 g Butter

Salz

Spargel waschen, das untere (meist etwas holzige) Drittel abschneiden und entfernen. Anschließend vom Spargel die untere Hälfte schälen, den Spargel in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden und die Spitzen etwas länger lassen.

Die Hälfte des Spargels mit 50 g Butter in einer großen, beschichteten Pfanne anschwitzen bis die Butter anfängt "nussig" zu werden. Spargel mit etwas Salz würzen, in einem Sieb abtropfen lassen und die Butter in einer Schüssel auffangen. Anschließend die zweite Hälfte des Spargel genauso zubereiten.

Mehl, Eier, Milch, Mandeln und die aufgefangene Nussbutter mit einem Schneebesen oder einem Handrührgerät in einer großen Schüssel zu einem glatten Pfannkuchenteig verrühren, mit etwas Zitronenabrieb und ggf. noch etwas Salz abschmecken und die gebratenen Spargelstücke unterheben.

Den Schinken in feine Streifen schneiden. Die Hälfte des Schinkens mit etwas Butter in einer großen, beschichteten Pfanne anbraten und danach direkt einen großen Schöpfer Spargel-Pfannkuchenteig darauf geben. Der Teig sollte fingerdick in der Pfanne liegen, also je nach Pfannengröße etwa die Hälfte des Teigs. Ziehen Sie die Pfanne vom Herd und schieben Sie sie auf einem Backgitter in der mittleren Schiene, 160°C Umluft, in den vorgeheizten Backofen. Backen Sie den Pfannkuchen etwa 6 bis 10 Minuten backen.

Anschließend die Pfanne aus dem Backofen nehmen, zurück auf den Herd stellen, den Rand etwas mit Butter bestreichen, die Pfanne leicht schwenken, damit sich der Pfannkuchen von der Pfanne löst und diesen auf einen großen Teller stürzen.

Den zweiten Pfannkuchen genauso backen. Entweder den ersten Pfannkuchen warm halten, bis der zweite fertig ist, oder den ersten in "Tortenstücke" teilen und in der Zwischenzeit aufessen. Guten Appetit.

