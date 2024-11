Serviervorschlag Was bedeutet "Serviervorschlag" und warum steht das da?

BAYERN 1 Hörer Harry via Email

"Wenn ich mir Schnittkäse, Schinken oder ähnliches im Supermarkt kaufe, dann steht auf der Verpackung immer kleingedruckt „Serviervorschlag“ drauf. Mich würde interessieren, warum das so ist? Kann es sein, dass sonst manche Zeitgenossen reklamieren würden, dass da trotz des Bildes in der Käseverpackung weder Weintrauben, Radieschen noch Schnittlauch sind?"

Warum steht auf allen Verpackungen Serviervorschlag?

Der schriftliche Serviervorschlag-Hinweis ist eine freiwillige Angabe. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift für die Verwendung der Angabe "Serviervorschlag", so die Expertin. Die Hersteller sichern sich damit ab, wenn auf dem Produkt noch andere Lebensmittel zu sehen sind als nur das, was wirklich drin ist.

Als Beispiel nennt Daniela Krehl eine Dose mit Gulasch, auf welcher das Gulasch mit Nudeln abgebildet ist oder eine Verpackung mit Schokopudding, worauf der Pudding noch ein Tupfer Sahne bekommen hat, der aber nicht in der Packung drin ist. Dann schreiben die meisten Hersteller noch "Serviervorschlag" mit drauf.

Die Expertin weist auch darauf hin, dass der Serviervorschlag oft ganz klein auf der Verpackung drauf ist. "Das heißt, wenn ich im Supermarkt sehe, oh das sieht aber lecker aus, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass es dann auch so daheim aussieht.", erläutert Daniela Krehl.

Ohne Deko - Hinweis in Propekten

Es ist also einfach nur eine Absicherung der jeweiligen Hersteller, um dem Endverbraucher zu verdeutlichen, dass entweder der Inhalt etwas anders aussehen könnte, oder aber die zusätzlich abgebildeten, zum Kauf anregenden Lebensmittel oder Deko-Gegenstände nicht inbegriffen sind.

Haben Sie auch eine Frage, die Ihnen in Ihrem Alltag immer wieder in Kopf kommt? Stellen Sie sie uns gerne via Sprachnachricht unter +49 151 19589000 und wir versuchen sie für Sie zu beantworten.