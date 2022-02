Marcus Fahn will's wissen Drei Schwestern - drei Kinder - ein Datum

Veronika, ihre Cousine und ihr Cousin kamen am selben Tag und im selben Jahr zur Welt

Veronika aus Neusäß wurde am 2. Mai 1984 im österreichischen Feldkirch geboren. Das besondere an ihrer Geburt - die beiden Schwestern ihrer Mutter brachten am selben Tag, im selben Krankenhaus ebenfalls zwei Kinder zur Welt. Veronika, ihre Cousine und ihr Cousin wurden also am selben Tag, im selben Jahr und auch noch im selben Krankenhaus geboren.

Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter: Veronikas Onkel hat ebenfalls am 2. Mai Geburtstag. Vier Menschen, ein Geburtsdatum - was für eine Geschichte.