Marcus Fahn will's wissen Weit über 300 Fußballstadien besucht

Christian aus Bamberg hat über 1.000 Fußballplätze und -stadien weltweit besucht

Ihn hat das Stadion-Fieber voll im Griff. Christian aus Bamberg besucht leidenschaftlich gerne Fußballstadien und -plätze auf der ganzen Welt. Dieses Hobby hat ihn schon nach Gambia, Hongkong, Senegal, Island, Malta und viele andere Orte gebracht. Am schönsten und faszinierendsten waren für Christian die Stadien in Hongkong und Schweinfurt... Mittlerweile hat er seine Frau auch begeistern können und die beiden besuchen gemeinsam die unterschiedlichsten Fußballstadien in der Welt.