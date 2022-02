Marcus Fahn will's wissen Diese Firmenbosse sind noch minderjährig

Sie kreierten mit 15 den "Riegel am Stiel" und starteten ihre eigene Firma - nur leider in NRW

Während der Corona-Pandemie konnten die drei Freunde Alina, Leon (rechts im Bild) und Christian (links im Bild) aus Neuss in NRW nicht viel unternehmen. So brachte sie quasi die Langeweile dazu einen gesunden Riegel für zwischendurch zu kreieren. Einen der bei Wärme und Sonne nicht an den Fingern oder der Verpackung kleben bleibt.

Nach vielen gemeinsamen Stunden in der Küche, in denen die drei 15-Jährigen ganz viele verschiedene Zutaten zusammenmixten, erfanden sie am Ende einen Dattel-Kokos-Riegel, der toll schmeckte, viele gute Inhaltsstoffe hatte und packten ihn – wie Eis – an einen Holzstiel. Mit diesem "Riegel am Stiel" im Gepäck sind die drei Teenager dann in eine Fernseh-Erfinder-Show. Durch ihre Präsentation wurde prompt eine Supermarktkette auf sie aufmerksam.