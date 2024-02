Schwarze Flecken auf Möhren Kann ich Karotten mit schwarzen Flecken noch essen?

Warum bekommen Karotten schwarze Flecken?

Das Krankheitsbild der schwarzen Flecken ist meist nicht bei der Ernte sichtbar, sondern tritt erst später, im Supermarkt oder im Kühlschrank zuhause in Erscheinung.

Kann man Karotten mit schwarzen Flecken noch essen?

Solange die Möhren nur ein paar schwarze Flecken haben - und das erst seit kurzem - reicht es in der Regel, die betroffenen Stellen wegzuschneiden oder gründlich zu schälen.

Wann kann man Möhren nicht mehr essen?

"Wenn Sie die Möhren schon mit schwarzen Flecken gekauft haben oder wenn die Karotten schon seit einiger Zeit im Kühlschrank gelegen sind, kann sich der Schimmel schon weiter ausgebreitet haben. In diesem Fall - oder auch, wenn die Möhren bitter schmecken - entsorgen Sie das Gemüse besser", warnt Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Das gilt natürlich ebenso, wenn sich auf den schwarzen Flecken eine pelzige Schimmeloberfläche gebildet hat.

Wie bewahrt man Karotten auf, damit sie nicht schimmeln?

Karotten sollten am besten dunkel und kühl gelagert werden. Wer also nicht auf einen Erdkeller zurückgreifen kann, ist mit dem Kühlschrank bestens bedient. Damit die Möhren nicht schimmeln, am besten aus der Plastikverpackung holen - aber keinesfalls waschen. Das sollten wir erst dann tun, wenn wir sie zubereiten wollen.