Schulweghelfer So werden Sie Schulweghelfer

Sie sind die Heldinnen und Helden für Grundschulkinder: Rund 30.000 Menschen in Bayern sorgen aktuell für Sicherheit auf dem Schulweg. Schulweghelferinnen und Schulweghelfer werden immer wieder dringend gesucht, einsteigen in dieses wichtige Ehrenamt kann man jederzeit.

Schulweghelfer werden

Wenn Sie helfen möchten, können Sie sich an die betreffende Schule, an Ihre Gemeinde oder an die örtliche Verkehrswacht wenden.