Schenken macht glücklich Warum uns das Schenken Freude macht

Das Glücksgefühl, wenn man jemandem mit einem Geschenk eine Freude macht, kennt vermutlich jeder. In der Wissenschaft hat dieses Gefühl sogar einen eigenen Begriff. Wenn eine gute Tat ein wohliges Gefühl in einem auslöst, so wird das als "warm-glow" beschrieben. Diesem Gefühl sind Forscher und Forscherinnen der Universitäten Lübeck, Zürich und der Feinberg School of Medicine in Chicago auf den Grund gegangen. Das Team um Professorin Soyoung Park untersuchte, ob und inwiefern großzügiges Verhalten und Glücksgefühle in unserem Gehirn miteinander verknüpft sind.