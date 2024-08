Schafkopfen Diese sechs Sonthofener wollen 192 Stunden am Stück schafkopfen

170 Stunden lang Schafkopfen. Das ist der aktuelle Guinness-Weltrekord. Sechs Sonthofener haben sich nun vorgenommen, diese Zeit zu überbieten. Vom 13. bis 21. August wird in der Adlerwirtschaft in Sonthofen täglich gekartelt. 192 Stunden sollen am Ende zusammenkommen. Gespielt wird immer zu viert, die anderen beiden dürfen sich in der Zwischenzeit ausruhen. Acht Stunden Schlaf sind zwischendrin erlaubt, damit das Ganze trotzdem noch als Dauerschafkopfen gewertet wird, 16 Stunden muss aber am Stück gespielt werden. Das wird bei dem ein oder anderen Teilnehmer "horrormäßige Schlafenszeiten" zur Folge haben, verrät Initiator Gerry Krenn im Gespräch mit Susanne Rohrer, die selbst sehr erfolgreich Schafkopf spielt.