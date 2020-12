Reisfleisch Rezept für Reisfleisch

Reisfleisch - Zutaten:

Reisfleisch kochen

Die Rinderhüfte zu Geschnetzeltem aus flachen Fleischstreifen schneiden und in eine große Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, Cayenne, Kümmel und Orangenabrieb würzen. Am besten mit Gummihandschuhen die Gewürze richtig ins Fleisch massieren und einen großen Schuss Olivenöl unterrühren. Das Ganze eine Stunde ziehen lassen.

Den Reis in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser kochen, in einem Sieb abgießen, kurz kalt abschrecken und ausdampfen lassen.

Schalotte schälen, in feine Würfel schneiden und in einem kleinen Topf mit kochendem, gesalzenem Wasser einige Sekunden blanchieren. Dann durch ein Sieb gießen, kalt abschrecken und in eine Schüssel füllen. Die Kirschtomaten halbieren, zu den Schalottenwürfeln in die Schüssel geben und diesen Tomatensalat mit Salz, einem Schuss Weißweinessig und etwas Olivenöl marinieren.