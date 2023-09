Polarlicht Deutschland Polarlichter über Bayern

Ja, es waren tatsächlich Polarlichter, die man gestern Nacht über Bayern sehen konnte, erklärt BAYERN 1 Wetterexpertin Kathrin Kolb. Theoretisch war das nämlich gestern tatsächlich überall in Bayern möglich. Allerdings dürften viele, die dieses leichte Schimmern am Horizont gesehen haben, es wohl nicht in Verbindung mit Nordlichtern gebracht haben - denn im Unterschied zu den grünlich leuchtenden Schlieren, die man vom hohen Norden her im Kopf hat, gab's in Bayern nur dieses rötliche Strahlen über dem ganzen nördlichen Himmel, so Kathrin Kolb. Die Webcam auf der Zugspitze hat dieses Phänomen beeindruckend schön festgehalten (Copyright des Bildes: foto-webcam.eu).