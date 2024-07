Pizza Margherita Warum heißt sie so?

Laut einer Umfrage von 2010 landet in Deutschland bei 26 Prozent der 1.864 Befragten mindestens einmal in der Woche eine Pizza auf dem Teller. Das ist jede vierte Person. Während die ältere Generation (in der Befragung waren es die über 50-Jährigen) ihre Pizza lieber genußvoll in der Pizzeria genießt, lassen sich die 14- bis 39-Jährigen lieber beliefern.

Welche Pizza essen die Deutschen am liebsten?

Und wenn Pizza bestellt wird, dann fand ein Kochbox-Lieferant in einer großen Pizza-Umfrage aus dem Jahr 2021 heraus, dass am liebsten Pizza Salami, gefolgt von Pizza Tonno gegessen wird. Auf Platz drei landete die Pizza Margherita.

Die einfache Form der Pizza ist ein Klassiker, der eigentlich immer geht. Auf dünnem Pizzaboden eine feine Tomatensoße verstreichen, Mozzarella darüber und mit etwas Basilikum versehen ist diese Urform der Pizza schon fertig.

Geschichte der Pizza Margherita

Doch warum heißt die Margherita eigentlich Margherita und nicht Pizza Mozzarella oder Pizza Tricolore? Die Geschichte dahinter ist eine besonders schöne. Denn angeblich soll die italienische Königin Margherita von Savoyen während ihres Urlaubs in Neapel im Schloss Capodimonte Hunger verspürt haben. Sie wollte Pizza. Doch im Jahr 1889 war die Pizza eher ein Arme-Leute-Essen und zu Hofe nicht gern gesehen. Die französischen Hofköche waren sich also zu fein, ein so profanes Gericht zuzubereiten.

Wo wurde die Pizza Margherita erfunden?

So ließ man den besten Pizzabäcker Neapels kommen. Damals war das Raffaele Esposito. Zu Ehren der Königin kreierte er eine Pizza in den Nationalfarben Italiens: rote Tomaten, weißer Mozzarella und grüner Basilikum. Der schlaue Raffaele Esposito ließ sich schriftlich bestätigen, dass der Königin die Pizza geschmeckt hat. Und dieses Dokument aus dem Jahr 1889 bewahren seine Nachfahren bis heute in der Pizzeria Brandi in der Salita S. Anna di Palazzo 1/2 in Neapel auf.

