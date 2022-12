Pinsa Rezept für Pinsa mit Spezial-Topping

Zutaten für die Pinsa

Zubereitung der Pinsa

Das lauwarme Wasser in eine große Schüssel füllen und die Hefe darin auflösen.

Anschließend die Mehle, das Salz und einen Schuss Olivenöl zugeben, das Ganze in einer Küchenmaschine kräftig zu einem homogenen Teig verkneten 15 Minuten stehen lassen und nochmals gut durchkneten. Anschließend den Teig vorsichtig mit Frischhaltefolie einschlagen und in eine große, verschließbare Plastikbox geben und 48 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Die Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und fein hacken.

Die Zwiebelwürfel mit dem Knoblauch in einem Topf auf dem Herd, bei mittlerer Hitze mit etwas Olivenöl glasig anschwitzen. Die Schältomaten und die Kräuter zugeben, 10 Minuten langsam köcheln lassen, fein mixen, mit etwas Salz abschmecken und abkühlen lassen.

Silvester Pinsa: Pinsa mit einem Spezial-Topping

Zubereitung des Toppings für die Pinsa

Den Schweinerücken gut mit Salz würzen, ringsum in einer Pfanne anbraten und auf einem Gitter in der mittleren Schiene des auf 100°C Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofens bis zu einer Kerntemperatur von 62°C garen. (mit einem Kernthermometer kontrollieren).

In der Zwischenzeit die Kräuter von den Zweigen zupfen und fein hacken.

Den Schweinerücken ringsum mit dem Senf einstreichen, gleichmäßig in den gehackten Kräutern wälzen, in Frischhaltefolie einwickeln, 48 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, herausnehmen und in dünne Scheiben schneiden.