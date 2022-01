Pasta mit Spinat Rezept für Spaghettinester

Pasta mit Spinat - das brauchen Sie

Pasta mit Spinat und Ricotta zubereiten

Den Blattspinat waschen, abtropfen lassen und die großen Stiele etwas abzupfen. Anschließend den so vorbereiteten Spinat 3 bis 5 Sekunden im kochenden Salzwasser blanchieren, direkt herausnehmen, in eiskaltem Wasser abschrecken oder in einem Sieb richtig kalt abbrausen, anschließend gut abtropfen lassen, ggf. leicht ausdrücken und mit einem Messer grob hacken.