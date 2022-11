Frau nachts alleine bei Autopanne Moment der Entscheidung

Antwort wählen und auf "Jetzt abstimmen!" klicken.

BAYERN 1 Moderatorin Dominique Knoll war damals Anfang 20, als sie sehr spontan eine knifflige Entscheidung treffen musste: Nach einem Discobesuch in ihrer Heimat Franken ist sie nachts alleine im Auto unterwegs und kommt an ein Auto, das eine Panne hatte. Eine Frau hält sie an und fragt, ob Dominique sie mit in den nächsten Ort nehmen kann, um den Abschleppdienst anzurufen. Handys waren damals noch nicht verbreitet. Allerdings ist die Frau nicht alleine, sondern hat noch einen Mann dabei. Sofort schießen Dominique Bilder in den Kopf, was einer jungen Frau passieren kann, wenn sie fremde Männer im Auto mitnimmt. Und schon steht Dominique vor der Entscheidung.