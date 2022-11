Auswandern für die Liebe? Moment der Entscheidung

Das Problem: Ihre große Liebe kommt aus den USA. Eine Fernbeziehung über so eine Entfernung ist auf Dauer nicht machbar. Aus beruflichen Gründen kann ihr Traummann auch nicht nach Deutschland ziehen. Deswegen muss sich Monika entscheiden. Entweder sie lässt ihre Familie und ihre Freunde in Bayern zurück, zieht zu ihrer großen Liebe in die USA und baut sich dort ein neues Leben auf oder sie entscheidet sich gegen die Liebe ihres Lebens und bleibt in ihrer Heimat.