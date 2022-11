Der Moment, wenn man einen Freund enttäuschen MUSS... Moment der Entscheidung

Antwort wählen und auf "Jetzt abstimmen!" klicken.

Patrick aus München ist ein riesen Fan von American Football, spielt mit seinem Kumpel sogar hier in Deutschland im Verein. Der große Traum: Einmal in die USA fliegen und sich dort ein Spiel von den Profis der NFL-Liga anschauen. Die beiden jungen Männer haben lange gespart für diesen Traum und dann die erste Reise überhaupt nach Amerika gebucht – inklusive NFL-Stadion-Tickets. Dann ruft Patricks bester Freund an und sagt, dass er demnächst heiraten werde und Patrick Trauzeuge sein soll. Blöderweise fällt die Hochzeit genau in den Zeitraum der gebuchten USA-Reise. Klar ist: egal, wie sich Patrick entscheidet, einen der beiden Freunde wird er enttäuschen müssen. Aber wen?