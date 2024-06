Nasenbluten So stoppen Sie Nasenbluten richtig

Nasenbluten, medizinisch als Epistaxis bezeichnet, ist ein häufiges Phänomen, das in der Regel harmlos ist, aber beängstigend wirken kann. Es tritt auf, wenn die feinen Blutgefäße in der Nasenschleimhaut verletzt werden. Die Schleimhaut in der Nase ist wie alle anderen Schleimhäute stark durchblutet. Die feinen Gefäße können leicht einreißen, zum Beispiel wenn die Nasenschleimhaut wegen einer Erkältung oder Heizungsluft ausgetrocknet ist. Das passiert vor allem vorne an der Nasenscheidewand am Locus Kisselbachii, dem Kisselbachschen Ort, wo sehr viele Blutgefäße zusammenlaufen, so Dr. Bernhard Junge-Hülsing, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte.