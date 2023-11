Nase hochziehen Was ist besser: Nase hochziehen oder schnäuzen?

Ist es ungesund die Nase hochzuziehen?

Ist Schnäuzen ungesund?

Auch das Schnäuzen in ein Taschentuch ist nicht per se schlecht. Forscher konnten allerdings nachweisen, dass kräftiges Pusten den Schleim nicht nur in das Taschentuch befördert, sondern auch in die Nasenebenhöhlen. Verbreiten sich die Keime dort, kann aus einem leichten Schnupfen eine deutlich unangenehmere Nasenebenhöhlenentzündung werden. Allerdings - so argumentieren andere Mediziner - befände sich bei einem Schnupfen in den Nebenhöhlen meist ohnehin etwas Schleim. Deshalb auf das Schnäuzen zu verzichten, ist also nicht unbedingt sinnvoll.