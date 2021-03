Marcus Fahn will's wissen Über Nacht im Möbelhaus eingesperrt

Nach der Arbeit im Möbelhaus eingesperrt

Peter G. aus Schmidmühlen wurde in den 70er-Jahren mit drei seiner Kollegen in einem Möbelhaus eingeschlossen. Sie waren vor Ort, um Musterküchen aufzubauen. Dabei wussten sie nicht, dass um 18 Uhr das Möbelhaus geschlossen wird. Da sie eh jeden Tag Überstunden machten, vergaßen sie die Zeit und wurden prompt im Möbelhaus eingesperrt. Ohne Handy und sonstige Möglichkeit, jemandem Bescheid zu geben mussten die vier dann in besagtem Möbelhaus übernachten. Es war im Herbst und draußen schon kalt. Um sich zu wärmen hat sich die Truppe in Teppiche eingerollt um nicht zu frieren.