Marcus Fahn will's wissen 8 Mal durch die Frührerscheinprüfung gefallen

Nicht 10 sondern 8 Mal durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen

Ria aus Dornwang in Niederbayern stammt ursprünglich aus Holland und hat sich auf die Frage von Marcus Fahn gemeldet. In Holland fiel sie 5 Mal durch die praktische Prüfung und gab eigentlich auf. Als sie dann Jahre später aufs Land zog, versuchte sie in Niederbayern noch einmal ihr Glück mit dem Führerschein. Dort scheiterte Ria noch 3 Mal bis es beim insgesamt 9. Anlauf 1983 mit dem Führerschein klappte. Je häufiger sie durchfiel, desto nervöser wurde sie bei den Prüfungen. Sie fährt bis heute nicht gerne Auto. Wie viel sie der 'Lappen' am Ende gekostet hat, hat sie nie ausgerechnet - zu groß wäre der Ärger darüber.