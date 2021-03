Marcus Fahn will's wissen Plötzlich 5 Milliarden auf dem Konto

Neuer Kontostand: 5.248.767.844,16 Euro

Wie man sich als Milliardär fühlt das hat Albert H. aus Prichsenstadt im Juni 2020 erfahren dürfen. An diesem Tag betrug sein Kontostand über 5 Milliarden Euro. An einem Freitag entdeckte der Unterfranke diese Wahnsinsssumme auf seinem Konto, doch da war bei der Bank niemand mehr zu erreichen. Erst am Montag wurde der Betrag kommentarlos von seiner Bank zurückgebucht.