Nachbarschaftsstreit Wie Sie mit Ihren Nachbarn reden können

"Die beste Reaktion auf Einladungen, mit denen ich nicht umgehen will und denen ich auch in Zukunft nicht nachkommen will, ist es, einfach ganz klar zu sagen: 'Ich bin beruflich so eingespannt und so viel unterwegs, wenn ich dann endlich in meinem Haus bin, möchte ich die Zeit mit meiner Familie genießen. Nimm's mir nicht übel, aber ich weiß, wenn du in einer ähnlichen Situation wärst, würdest du nicht anders handeln.' Und in dem Fall nickt der - und alles ist gut."