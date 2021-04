Holz und Plastik So werden Gartenmöbel wieder sauber

Das bringt Plastikstühle zum Glänzen

Holzmöbel brauchen Pflege

Für den groben Schmutz setzen Sie eine Seifenlauge an. Einfach ein paar Flocken Neutralseife im lauwarmen Wasser auflösen und mit einer Bürste den Dreck damit wegschrubben. Nun braucht das Holz Pflege. "Hier ist es wichtig, dass Sie die immer die gleiche Pflege verwenden. Ist Ihr Möbelstück gewachst, geölt oder lasiert? Wenn es gewachst ist, dürfen Sie es nur mit Wachs pflegen und so weiter."

Laut Geismann sind allerdings 90 Prozent der aktuellen Garten-Holzmöbel geölt. Die Pflege sieht hierbei so aus: Tupfen Sie ein Baumwolltuch in neutrales Holzöl und reiben Sie das Öl satt, also nicht zu sparsam, über das Holz. Lassen Sie das Öl einige Stunden einwirken und reiben dann die Reste mit einem Tuch ab. Nun muss Stuhl oder Tisch nochmals einige Stunden trocken. Danach sind die Möbel in der Regel einsatzbereit. Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung Ihres Öls genau durch. Von Haushaltsölen wie Olivenöl rät Geismann ab, da sie in der Sonne schnell ranzig werden und das Möbelstück dann unangenehm riecht.