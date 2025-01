Mystery Box Lohnt es sich, Retourenpakete oder Mystery Boxen zu kaufen?

Solche Mystery Boxen oder Retourenpakete werden in bestimmten Läden, in Automaten oder online angeboten.

Beim französischen Unternehmen "King Colis" kann man online "verloren gegangene Pakete" kaufen, also Paketsendungen, die nicht zugestellt wurden. Man kauft dort nach Kilopreis – 5 Kilo kosten 79 Euro. Nicht zugestellte Pakete von Amazon sind mit 109 Euro für dieselbe Menge teurer. Auf der Webseite wirbt King Colis auch damit, dass sogar Goldbarren in den Paketen sein könnten. Den haben die Tester und Testerinnen der Stiftung Warentest allerdings nicht gefunden.