SMS Betrug Vorsicht vor diesem Betrug mit Paketdienst-SMS

Vorsicht Smishing: Diese SMS vom Paketdienst nicht öffnen!

Eine Betrugsmasche, die insbesondere in der Vorweihnachtszeit von Kriminellen gern genutzt wird: Man erhält dabei eine SMS von einem angeblichen Paketdienst. In der SMS wird dann beispielsweise dazu aufgefordert, eine Lieferung über einen Link zu bestätigen. Oder Sie werden gebeten, wegen eines Problems mit Ihrem Paket auf einen Link zu klicken. Diesen Link sollten Sie auf keinen Fall anklicken. Denn er führt oft zur automatischen Installation einer Schadsoftware auf Ihrem Handy, die SMS im Sekundentakt verschickt. Das kann zu hohen Kosten führen. Aber auch Abofallen verbergen sich gerne hinter solchen SMS - oder auch der Versuch, an Ihre persönlichen Daten zu kommen. Auch der Aufforderung eine App herunterzuladen, sollten Sie unter keinen Umständen nachkommen.