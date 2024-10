Mücken im Oktober Warum gibt es zur Zeit immer noch so viele Mücken?

Gibt es Mücken im Herbst?

"Das kann durchaus sein", verrät der Insektenforscher Thomas Morwinsky von der Bundeswehr München vom Bereich Public Health. Dieses Jahr war ein sehr feuchtes und warmes Jahr, so konnten sich vielerorts große Mückenpopulationen entwickeln. Und deren Folgegenerationen leben natürlich noch. Wir hatten diesen Sommer schon vergleichsweise viele Mücken und in den letzten Wochen viele wärmere Tage, das ist natürlich ideal für die Insekten.

Mücken trotz kälterer Tage

Auch wenn es zwischendurch mal ein paar kältere Tage gab, so hätte das den Mücken nicht geschadet, so der Insektenforscher. Die Mücken gehen in eine Art Wartestellung und sobald es dann, wieder wärmer wird, werden sie wieder aktiv und suchen nach Nahrung.

Wo sind die Mücken aktiv?

Tümpel, stehende Gewässer oder ruhige Seitenarme von Gewässern bieten für die Mücken ideale Bedingungen zum Eierlegen. Der Insektenforscher erklärt, dass das wesentlich davon abhängt, wo die Mücken geeingete Brutgebiete finden. Jede Mücke hat einen Aktionsradius, in dem sie auf die Suche nach einer Blutmahlzeit geht. "Dieser Radius ist bei vielen Mücken so in der Größenordnung von etwa zwei bis zweieinhalb Kilometern.", so Thomas Morwinsky. Und wenn man sich nun in angemessener Entfernung zu so einer Brutstätte befindet, hat man gute Chancen, gestochen zu werden.