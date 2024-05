Mittellinie Was bedeutet eine doppelt gestrichelte Mittellinie?

Diese Markierung auf der Straße kündigt an, dass sich bald etwas ändern wird. Doch was bedeutet das genau, welches Fahrverhalten ist da angezeigt?

Doppelte Mittellinie gestrichelt

Neben der normalen gestrichelten Mittellinie auf Straßen und der durchgezogenen Linie, die ein Überholverbot symbolisiert, gibt es auch doppelte Linien, wie die doppelte Linie mit Unterbrechungen. Erstmal symbolisiert auch die doppelt gestrichelte Mittellinie, dass man überholen darf. "Der Sinn, der sich hinter dieser Fahrbahnmarkierung versteckt ist folgender: Sie kündigt an, dass sich bald eine der Linien in eine durchgezogene Linie ändern wird", so Ines Schneider aus dem BAYERN 1 Verkehrsteam. Heißt also für die Fahrer: Kommt die doppelte Linie mit Unterbrechungen sollte man den Überholvorgang schnell beenden oder gar nicht erst starten. Egal auf welcher Seite man gerade fährt.